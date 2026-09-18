In Bolivia è stata identificata una nuova specie di felino: è stato chiamato tilcayo dalle comunità locali ed è un felide selvatico di corporatura più piccola del comune gatto domestico. L'animale vive nella foresta pluviale delle Yungas, ma è stato riconosciuto solo adesso, segnando la prima volta in oltre un secolo che una nuova specie felina vivente viene formalmente denominata e descritta. Uno dei primi esemplari certificati di tilcayo è stato ribattezzato Tigrino. I ricercatori hanno studiato per dieci anni questo esemplare, un maschio che vive nel santuario Senda Verde.
Caratteristiche del tilcayo
Il felino appartiene a un gruppo di felidi tigrati diffusi in gran parte del Sud America. La foresta delle Yungas in Bolivia è una regione montuosa tra i 1.500 e i 2.000 metri di altezza dove le selve tropicali sono spesso coperte dalle nuvole c'è un'elevata umidità. Il tilcayo misura circa 46 cm e pesa in media 1,4 kg. Il manto è marrone chiaro con macchie di forma irregolare su tutto il corpo. Si sa ancora poco sulla biologia e sullo stile di vita di questo felino. "I resti di piccoli roditori rinvenuti nelle sue feci suggeriscono che possano far parte della sua dieta, mentre le immagini riprese dalle fototrappole indicano che potrebbe essere più attivo di notte", ha affermato Paola Nogales-Ascarrunz, biologa nel National Geographic e autrice dello studio. Restano invece da chiarire molti aspetti: quanto è estesa realmente la popolazione, quale sia la sua distribuzione geografica, quali habitat preferisca e quali siano le sue abitudini riproduttive e sociali.
Lo studio degli esperti
"I gatti tigrati sono specie criptiche, il che significa che non si distinguono facilmente solo dall'aspetto", ha affermato il biologo evoluzionista e coautore dello studio Jonas Lescroart dell'Università di Anversa, in Belgio. Infatti, in passato i gatti tigrati erano considerati un'unica specie, ma studi genetici condotti decenni fa hanno suggerito l'esistenza di più specie. Riferendosi alla nuova specie, Lescroart ha dichiarato: "Le nostre informazioni al momento si limitano ai due esemplari vivi che abbiamo esaminato e a un piccolo numero di registrazioni effettuate dalle fototrappole". L'osservazione del felino boliviano ha suscitato interesse perché le sue caratteristiche non corrispondevano alle descrizioni della maggior parte dei felini brasiliani, ha affermato Nogales-Ascarrunz. "Questo ci ha fatto chiedere: che tipo di felino tigre abbiamo effettivamente in Bolivia?" ha detto la studiosa.
Come è avvenuta la scoperta
Il team ha analizzato il DNA di 38 gatti tigrati prelevati in diversi paesi sudamericani, tra cui otto esemplari conservati nei musei. Lo studio ha rivelato che i gatti tigrati sono in realtà cinque specie geneticamente distinte. "Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse una specie a sé stante, e nessuno aveva mai proposto di considerarlo un animale diverso, sottospecie o altro", ha affermato Lescroart. Le analisi genetiche suggeriscono che la linea evolutiva del tilcayo si sia separata dagli altri felini tigrati circa 1,4 milioni di anni fa. "Mostrare al grande pubblico che persino in un gruppo simbolo come quello dei felini ci sono ancora nuove specie da scoprire può trasmettere un messaggio importante", ha affermato Eduardo Eizirik, biologo evoluzionista presso la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul in Brasile e autore senior dello studio. "Esistono molte specie ancora sconosciute nel mondo, e rischiano, a causa della deforestazione, di scomparire prima ancora che le scopriamo".