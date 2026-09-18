Il felino appartiene a un gruppo di felidi tigrati diffusi in gran parte del Sud America. La foresta delle Yungas in Bolivia è una regione montuosa tra i 1.500 e i 2.000 metri di altezza dove le selve tropicali sono spesso coperte dalle nuvole c'è un'elevata umidità. Il tilcayo misura circa 46 cm e pesa in media 1,4 kg. Il manto è marrone chiaro con macchie di forma irregolare su tutto il corpo. Si sa ancora poco sulla biologia e sullo stile di vita di questo felino. "I resti di piccoli roditori rinvenuti nelle sue feci suggeriscono che possano far parte della sua dieta, mentre le immagini riprese dalle fototrappole indicano che potrebbe essere più attivo di notte", ha affermato Paola Nogales-Ascarrunz, biologa nel National Geographic e autrice dello studio. Restano invece da chiarire molti aspetti: quanto è estesa realmente la popolazione, quale sia la sua distribuzione geografica, quali habitat preferisca e quali siano le sue abitudini riproduttive e sociali.