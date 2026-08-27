Sono 322, hanno quattro zampe e un'unica mansione: mangiare. Al Centennial Airport, in Colorado, un grande gregge di capre è stato portato nelle aree verdi dello scalo con un obiettivo molto preciso: contenere la crescita della vegetazione e diminuire il rischio che erba secca e arbusti possano trasformarsi in combustibile per gli incendi. Per alcuni giorni gli animali lavoreranno all'interno dell'area aeroportuale, spostandosi progressivamente nei punti che necessitano di essere ripuliti. Le capre brucano direttamente la vegetazione e possono raggiungere anche zone dove l'utilizzo di un tosaerba o di altri mezzi meccanici sarebbe più complicato.