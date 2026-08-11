Treviso, mette fuoco a casa sua e poi si allontana con un trolley e una birra in mano
Da poco licenziato dal posto di lavoro un 45enne è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per incendio doloso. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso in piena notte
© Vigili del Fuoco
Non si sa ancora esattamente perché il 45enne residente a Barbisano di Pieve di Soligo (in provincia di Treviso) abbia deciso di dare fuoco alla sua abitazione all'incrocio tra via Caldella e via Schenelle nella serata del 10 agosto. L'uomo potrebbe aver appiccato il fuoco come reazione al licenziamento dalla cooperativa in cui lavorava, avvenuto sempre nella giornata di ieri. Ora su di lui pende una denuncia per incendio doloso, avanzata dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano visto il dirimpettaio uscire dall'abitazione giusto poco prima che divampassero le fiamme.
Un trolley e una birra
Le forze dell'ordine hanno fermato il sospetto piromane a pochi metri da casa sua, mentre cercava di allontanarsi a piedi con un trolley pieno di oggetti personali e una birra nell'altra mano. L'uomo è stato portato a quel punto in caserma, dove sarebbe stato preso in custodia all'incirca fino a mezzanotte. Diversi residenti del centro di Pieve avrebbero notato un'ambulanza lasciare il luogo proprio attorno a quell'ora. Il mezzo sanitario sarebbe stato chiamato proprio per trasportare il soggetto fino all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.
I vigili del fuoco hanno evitato il peggio
L'allarme era scattato attorno alle 20:40, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano. Questi ultimi hanno fatto un ottimo lavoro, riuscendo a evitare che le fiamme partite dalla camera da letto dell'abitazione arrivassero a minacciare anche il resto della casa. Alla fine l'incendio è stato domato poco prima della mezzanotte, senza registrare feriti. D'altra parte l'unica persona presente nelle stanze al momento dell'innesco sembrava essere proprio il sospetto piromane.