Treviso, mette fuoco a casa sua e poi si allontana con un trolley e una birra in mano

Le forze dell'ordine hanno fermato il sospetto piromane a pochi metri da casa sua, mentre cercava di allontanarsi a piedi con un trolley pieno di oggetti personali e una birra nell'altra mano. L'uomo è stato portato a quel punto in caserma, dove sarebbe stato preso in custodia all'incirca fino a mezzanotte. Diversi residenti del centro di Pieve avrebbero notato un'ambulanza lasciare il luogo proprio attorno a quell'ora. Il mezzo sanitario sarebbe stato chiamato proprio per trasportare il soggetto fino all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.