Save the Olives, la sfida per salvare gli ulivi: in campo anche Helen Mirren

All'inaugurazione ha preso parte Helen Mirren, premio Oscar e ambasciatrice di Save the Olives. "Gli ulivi della Puglia non sono solo alberi: sono memoria, paesaggio, lavoro e cultura", ha affermato l'attrice, osservando che la Xylella ha ferito profondamente quella terra ma non può cancellarne il futuro. Per questo, ha aggiunto, il sostegno alla ricerca e la collaborazione tra scienza, imprese e comunità locali sono oggi indispensabili per consegnare alle nuove generazioni una terra ancora viva e fertile.