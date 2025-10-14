Madagascar, impeachment per il presidente Rajoelina | I militari: "Abbiamo preso il potere"

Parlando in una diretta su Facebook, l'ormai ex presidente Rajoelina, fuggito dal Paese in seguito alle violenti proteste, ha dichiarato che "un gruppo di militari e politici aveva pianificato di assassinarmi", costringendolo a nascondersi. Il Capsat, reparto speciale dell'esercito che si è schierato con i manifestanti nelle proteste antigovernative, ha però respinto le accuse di Rajoelina di aver pianificato di assassinarlo. In dichiarazioni rilasciate alla Bbc, il colonnello Randrianirina ha affermato che l'esercito non ha mai avuto intenzione di "torcergli nemmeno un capello", definendo le accuse del capo dello Stato infondate.