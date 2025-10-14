Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro"

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha ammesso pubblicamente di aver abbandonato il Paese per ragioni di sicurezza personale, senza però annunciare le dimissioni dal proprio incarico. La dichiarazione è arrivata nella serata di lunedì tramite un intervento televisivo trasmesso in diretta da una località riservata. "Sono stato costretto a trovare un luogo sicuro per proteggere la mia vita", ha dichiarato il capo dello Stato, in un messaggio andato in onda con ore di ritardo, a causa del tentativo di alcuni militari di assumere il controllo degli studi dell'emittente pubblica nazionale. Nel suo intervento, Rajoelina ha sollecitato l'avvio di un dialogo per risolvere pacificamente la crisi in corso e ha ribadito la necessità di rispettare la Costituzione del Paese.

Il presidente non ha fornito dettagli su come abbia lasciato il Madagascar, né ha rivelato la sua attuale posizione. Tuttavia, fonti locali indicano che potrebbe essere stato evacuato con un aereo militare francese.