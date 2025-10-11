Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Inizialmente i manifestanti chiedevano migliori servizi idrici ed elettrici e denunciavano lo stato del sistema sanitario e la corruzione. Di fronte alla repressione e alla convinzione di non essere ascoltati, hanno iniziato a chiedere le dimissioni del presidente Andry Rajoelina, 51 anni, salito al potere grazie a una mobilitazione popolare nel 2009, poi eletto nel 2019 e riconfermato nel 2023. Pur denunciando un tentativo di "colpo di Stato", Rajoelina aveva annunciato nei giorni scorsi di aver compreso le frustrazioni della gioventu' malgascia, revocando tutti i membri del governo e sostituendo il premier Christian Ntsay con il generale Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo il 6 ottobre. La misura non ha però placato la protesta e il 9 ottobre migliaia di manifestanti sono tornati in piazza. Il 10 ottobre l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha esortato le autorità malgasce a "cessare il ricorso a una forza inutile", mentre continuavano a giungere segnalazioni di numerosi feriti.