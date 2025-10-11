Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Madagascar, tensione alta ad Antananarivo: proteste contro il presidente
I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichiarato che non avrebbe sparato sulla folla
Il Madagascar è da giorni teatro di violente proteste contro il presidente Andry Rajoelina, che hanno già provocato la caduta del governo. La tensione ha raggiunto livelli altissimi nella capitale Antananarivo. Alcuni militari dell'esercito sono entrati in città tributando il loro sostegno agli oppositori, apparentemente senza incontrare resistenza. I soldati hanno preso posizione nella simbolica piazza 13 maggio, nel cuore della capitale, accolti da una folla in festa. Secondo alcuni media, il Capo dello Stato avrebbe lasciato la città.
Nelle ore precedenti, una folla si era radunata davanti al quartier generale delle forze speciali d'élite Capsat a Soanierana, non lontano dalla capitale. All'inizio della mattinata, in un messaggio pubblicato su Facebook, il contingente aveva esortato le forze dell'ordine ad "assumersi le proprie responsabilità" e a "rifiutare l'ordine di sparare" sulla folla.
"Noi militari non svolgiamo più il nostro ruolo", recitava il comunicato del Capsat. "Siamo diventati dei leccapiedi. Abbiamo preferito sottometterci ed eseguire ordini, pur se illegali, invece di proteggere la popolazione. Questo è ciò che è accaduto nella notte del 25 settembre e durante la giornata del 26 settembre. Le violenze continuano: spari contro giovani studenti che rivendicano solo i loro diritti". Un riferimento esplicito alle manifestazioni avviate dal collettivo "Madagascar Gen Z" a fine settembre e violentemente represse dalle forze dell'ordine, con 22 morti secondo dati delle Nazioni Unite. Alcuni militari hanno rapidamente risposto all'appello del Capsat. Il ministero della Difesa, tuttavia, ha invitato all'unità contro i rivoltosi. A metà giornata, fonti locali riferivano di una possibile azione del reggimento di gendarmeria ancora fedele a Rajoelina contro il quartier generale del Capsat.
Inizialmente i manifestanti chiedevano migliori servizi idrici ed elettrici e denunciavano lo stato del sistema sanitario e la corruzione. Di fronte alla repressione e alla convinzione di non essere ascoltati, hanno iniziato a chiedere le dimissioni del presidente Andry Rajoelina, 51 anni, salito al potere grazie a una mobilitazione popolare nel 2009, poi eletto nel 2019 e riconfermato nel 2023. Pur denunciando un tentativo di "colpo di Stato", Rajoelina aveva annunciato nei giorni scorsi di aver compreso le frustrazioni della gioventu' malgascia, revocando tutti i membri del governo e sostituendo il premier Christian Ntsay con il generale Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo il 6 ottobre. La misura non ha però placato la protesta e il 9 ottobre migliaia di manifestanti sono tornati in piazza. Il 10 ottobre l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha esortato le autorità malgasce a "cessare il ricorso a una forza inutile", mentre continuavano a giungere segnalazioni di numerosi feriti.