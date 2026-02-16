In sicilia

Niscemi, Meloni in visita nelle aree colpite dal ciclone Harry

Arrivata in mattinata con Ciciliano per una ricognizione. Il premier aveva già visitato la Sicilia alla fine di gennaio

16 Feb 2026 - 11:59
© Ansa

© Ansa

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunto questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi. A quanto si apprende, Meloni sarebbe accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.

niscemi
giorgia meloni
maltempo