Niscemi, Meloni in visita nelle aree colpite dal ciclone Harry
Arrivata in mattinata con Ciciliano per una ricognizione. Il premier aveva già visitato la Sicilia alla fine di gennaio
© Ansa
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunto questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi. A quanto si apprende, Meloni sarebbe accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.