Migranti, la nave Libra con 40 a bordo è arrivata in Albania

Il centro migranti di Gjader appare come un gigantesco blocco di cemento immerso nelle campagne della periferia albanese, tra qualche sparuta fattoria e un paio di cave. L'area di accoglienza può contenere al momento 48 persone, ma "che diventeranno 144", come ribadito dal direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, Claudio Galzerano, in audizione in Commissione Affari costituzionali. "Se i Cpr funzionano, poter contare su dei posti suppletivi per effettuare l'attività di riconoscimento consolare in preparazione dell'attività di rimpatrio diventa fondamentale. Il vantaggio è avere un 15% di posti in più rispetto alla platea di cui disponiamo e quindi facilitare il numero dei rimpatri".