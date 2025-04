Migranti Italia-Albania, Corte Ue: "Giudici possono valutare la scelta dei Paesi sicuri"

Richard de la Tour ritiene che la normativa europea non vieti a uno Stato membro di considerare un Paese terzo come "Paese d'origine sicuro", anche se per alcune categorie di persone quel Paese non lo è. Questo - viene precisato - è possibile solo se, da un lato, la situazione giuridica e politica del Paese in questione riflette un sistema democratico che assicura alla maggior parte della popolazione una protezione stabile contro persecuzioni o gravi violazioni; e, dall'altro, se lo Stato membro "esclude espressamente quelle categorie" vulnerabili "dall'applicazione" dello status di Paese d'origine sicuro "e dalla presunzione di sicurezza" che esso comporta.