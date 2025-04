Migranti in Albania, giovedì i primi trasferimenti dall'Italia

Sono attesi giovedì i primi trasferimenti dei migranti dall'Italia al centro di Gjader in Albania, convertito da un decreto del governo italiano in Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio). Fonti portuali albanesi hanno riferito che una nave con a bordo 15 immigrati, partita da Brindisi, dovrebbe raggiungere il porto di Shengjin verso le 15. In serata, verso le 19, è attesa la seconda nave con altri 25 migranti. In tutto dunque è attesa una quarantina di persone, pari all'attuale capienza del Cpr allestito all'interno del campo di Gjader.