Sicurezza, nel 2024 crollano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane: -57% | Oltre 25mila i provvedimenti di espulsione, 5mila i rimpatri

In relazione al contrasto della minaccia del terrorismo internazionale, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nel corso del 2024, 23 soggetti di cui, 11 estremisti contigui al terrorismo di matrice jihadista, 11 soggetti riconducibili a formazioni terroristiche di matrice etnico-indipendentista e marxista-leninista e un individuo, per traffico di armamenti di guerra e materiale a duplice uso in violazione all'embargo internazionale. Nel medesimo contesto, in chiave di prevenzione della minaccia, sono stati rimpatriati 82 soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato. Nella lotta al terrorismo interno invece, sono stati 23 gli arresti effettuati dalle Digos delle questure italiane.