"Gli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata. È quanto scrive sui social Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla procura di Milano con l'accusa di essere stato la mente e l'amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip che ha negato la convalida del fermo. Si tratta del secondo post nel giro di 24 ore che il 30enne, tornato attivo sui social, ha scelto di condividere.