Proteste in piazza, la Procura non ricorre contro la scarcerazione di Siher

Siher resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e per violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. L'inchiesta è condotta dalla Polizia postale e dalla Digos, coordinate dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi. In Procura viene richiamata anche una sentenza della Cassazione dello scorso gennaio, secondo cui l'istigazione a delinquere può configurarsi quando vi è un'"efficacia persuasiva tale da suggestionare la sfera volitiva di altre persone così da indurle a commettere" reati. Di diverso avviso la gip, secondo cui Siher stava organizzando, pur utilizzando toni duri e un linguaggio volgare, soltanto forme di protesta contro il governo, senza mai richiamare alla violenza o alle devastazioni del 17 e 18 ottobre.