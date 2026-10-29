Rilascio Siher, Nordio: "Sorpreso dalla decisione, ma non manderemo ispettori a Milano"

Il guardasigilli è l'ennesima figura istituzionale di questo governo che si espone su Siher: "Da ex magistrato rispetto l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, ma rimango sorpreso dalla decisione perché la motivazione con la quale la procura aveva chiesto il fermo era molto ben motivata e argomentata". Poi aggiunge: "Per il resto spero che questo non alimenti nuove conflittualità tra politica e magistratura", anche se il presidente del consiglio Giorgia Meloni non ha esitato ad attaccare la decisione dei giudici, indicando Siher come la mente dietro ai disordini del 17 e 18 ottobre 2026.