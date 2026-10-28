Caso Siher, Meloni attacca la gip di Milano: "Decisione vergognosa" | Il Tribunale di Milano: "La vergogna riguarda altre categorie"

In un comunicato la Presidenza del Tribunale di Milano ribatte alle critiche contro la decisione della giudice giudicandole "irricevibili" e indicative di una scarsa conoscenza degli istituti giuridici dello Stato di diritto. Il testo ricorda che l'attività e le valutazioni del pubblico ministero sono sottoposte al vaglio di un giudice terzo. La nota si conclude con una frase netta: "La vergogna riguarda altre categorie della vita sociale, non il responsabile e difficile esercizio della giurisdizione".