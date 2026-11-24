"Resistenza fino alla liberazione". Chiaro e conciso l'ultimo post di Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l'amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip che ha negato anche la convalida del fermo, è tornato a parlare sui social. La frase, infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram assieme a un testo in cui il 30enne afferma: "ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro".