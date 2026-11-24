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"Resistenza fino alla liberazione". Chiaro e conciso l'ultimo post di Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l'amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip che ha negato anche la convalida del fermo, è tornato a parlare sui social. La frase, infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram assieme a un testo in cui il 30enne afferma: "ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro".
Taggata anche la moglie
Nel contenuto pubblicato in rete risulta taggata anche la moglie, Sagia Hammoud. Entrambi sono sotto inchiesta da parte della procura di Milano con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche. Inoltre, la scarcerazione di Siher, ora indagato a piede libero istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, ha sollevato molte polemiche soprattutto politiche.