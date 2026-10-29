Youssef Siher, prima delle accuse il passato da producer musicale lo-fi

Negli ultimi giorni il nome di Youssef Siher è stato al centro del dibattito per il suo presunto ruolo nell'organizzazione delle manifestazioni del 17 ottobre. Ma prima della vicenda giudiziaria, il ricercatore e giornalista di 30 anni aveva coltivato una passione per la musica, pubblicando diversi lavori come producer lo-fi, genere utilizzato come sottofondo per studiare o rilassarsi.
Gli esordi nella scena lo-fi italiana
A ricostruire una parte del percorso musicale di Siher è Rockit (comunità che unisce musicisti e produttori). Su YouTube due brani, Colloquio ed Essere alberi, portano la firma di Siher come produttore. Il nome della presunta mente del Movimento era anche citato tra i nomi da seguire nella scena italiana dell'italo-fi, un filone legato alla musica strumentale lo-fi.
Il richiamo a Evangelion e il tema della guerra nucleare
Il progetto più ambizioso di cui è rimasta traccia su Youtube è 人類補完計画. Il titolo, traslitterabile come Jinrui Hokan Keikaku e traducibile con "Progetto per il perfezionamento dell'uomo", richiama Neon Genesis Evangelion, la serie animata giapponese nella quale l'uomo mira a superare le barriere tra gli individui attraverso l'unione delle anime umane. Le immagini utilizzate nel video richiamano a una visione antimilitarista e una riflessione sulle conseguenze dell'uso delle armi nucleari. La musica però si allontana qui dal carattere rassicurante spesso associato al lo-fi.
La vicenda giudiziaria
Siher è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Secondo le ricostruzioni, avrebbe creato un gruppo su Telegram per coordinare le proteste successive ai disordini del 17 ottobre. Nelle scorse ore, tuttavia, il gip ha disposto la sua scarcerazione, non convalidando il fermo disposto dalla Procura.