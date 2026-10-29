Youssef Siher, prima delle accuse il passato da producer musicale lo-fi

Il progetto più ambizioso di cui è rimasta traccia su Youtube è 人類補完計画. Il titolo, traslitterabile come Jinrui Hokan Keikaku e traducibile con "Progetto per il perfezionamento dell'uomo", richiama Neon Genesis Evangelion, la serie animata giapponese nella quale l'uomo mira a superare le barriere tra gli individui attraverso l'unione delle anime umane. Le immagini utilizzate nel video richiamano a una visione antimilitarista e una riflessione sulle conseguenze dell'uso delle armi nucleari. La musica però si allontana qui dal carattere rassicurante spesso associato al lo-fi.