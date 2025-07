Corinaldo, il padre di Andrea Cavallari dopo l'arresto in Spagna: "Ora non voglio vederlo, è inaffidabile e non cambierà"

Montanari stavolta vorrebbe davvero evitare di parlare. Sente di aver detto già molto, forse troppo, e ammette che le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussione, non solo in casa: "Anche l’avvocato del ragazzo — Francesco Muzzioli, ndr — mi ha consigliato di smetterla con le dichiarazioni ai giornalisti...", dice pur acconsentendo a ripercorrere con i cronisti quella maledetta giornata. La laurea, la festa, una occasione bella nella sua apparente normalità ("A tavola si scherzava e si rideva. Eravamo felici e contenti"), che viene di nuovo rovinata da Andrea. Dopo il pranzo lascia tutti, dice che deve andare a vedere una fidanzata che in realtà non lo sente più da tempo e scappa. Montanari con la madre di Cavallari viene prelevato da un amico più grande del ragazzo, un trentacinquenne che l'uomo non aveva mai visto: li porta all'autostazione dove avevano lasciato la macchina. Poi, dopo il ritorno a casa, la scoperta: Andrea non è rientrato in carcere, come da accordi, è scappato probabilmente all'estero: "Siamo rimasti così tutti... Inimmaginabile". L'uomo non sa molte cose, né perché avesse scelto di studiare proprio scienze giuridiche né dove si fosse procurato i soldi per la fuga. Loro, i genitori, gli avevano lasciato solo i 300 euro che gli erano stati regalati per il traguardo raggiunto e adesso sembrano non voler scoprire di più su quel 3 luglio.