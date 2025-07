Strage di Corinaldo, l'evaso scatena la rabbia dei parenti delle vittime: "Perché non era scortato?"

Mentre sono in corso le verifiche da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) su come sia stato possibile che Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda dello spray condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona) dell'8 dicembre 2018, abbia fatto perdere le sue tracce dopo il permesso per laurearsi all'Università di Bologna, si scatena la rabbia dei parenti delle sei vittime. "Perché Cavallari era senza scorta? Mi sento preso in giro", commenta Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, a Il Resto del Carlino. E su La Repubblica gli fa eco Paolo Curi, che nella calca scatenata dalla tentata rapina all'interno della Lanterna Azzurra ha perso la moglie Eleonora Girolimini: "Lei è morta per colpa sua e lui non si è pentito: andava sorvegliato".