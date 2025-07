Strage di Corinaldo, 26enne condannato esce dal carcere per laurearsi e scompare

Condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra, Andrea Cavallari è latitante da giovedì. Il 26enne componente della "banda dello spray", secondo quanto riporta il Corriere Bologna, aveva ottenuto un permesso per uscire dal carcere per laurearsi in Giurisprudenza all'Università di Bologna: ha discusso la tesi, è stato proclamato dottore ma non è più rientrato in carcere.