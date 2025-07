Evasione Cavallari, il sindacato della polizia penitenziaria denuncia: dal 2023 aumento di casi del 700%

Dopo l'evasione dal carcere di Andrea Cavallari, il 26enne della "banda dello spray" condannato a 10 anni e 11 mesi per la strage di Corinaldo, il sindacato della polizia penitenziaria denuncia il forte aumento di eventi simili. "Siamo al 700% di casi in più di evasioni sulla fiducia dello Stato dal 2023, rispetto agli anni precedenti - avverte il segretario generale Aldo Di Giacomo -. In generale ci sono state circa 340 evasioni nell'ultimo anno, una media che va avanti dal 2023". E chiarisce: "Alla fiducia dello Stato che per redimerlo gli consenti di studiare, lui risponde con l'evasione". Cavallari era infatti uscito di cella dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e non è più rientrato in carcere.