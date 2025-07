Strage di Corinaldo, il padre di una giovane vittima: "Avrei voluto giustizia"

"Il nostro sentimento è un sentimento di sdegno e grande dispiacere che si unisce ai tanti altri dispiaceri che abbiamo provato nel corso di questi quasi 7 anni dalla tragedia. Io vorrei semplicemente fare un appello a chi di dovere, chiedendo di lasciarci in pace e di rispettare i nostri diritti. In tutta questa vicenda, se ci sono dei veri innocenti, quelli sono le vittime. Tutti gli altri hanno in qualche modo delle colpe", spiega ai microfoni del programma di Canale 5 Fazio Fabini. E prosegue: "Noi ci siamo sentiti molto lontani dalle autorità che, a parte quelle che hanno indagato come i carabinieri e coloro che hanno condotto le indagini che si sono comportati in modo professionale ed estremamente umano, per il resto abbiamo visto una grandissima distanza da parte delle autorità e dello Stato. Avrei voluto giustizia che significa anche, per noi genitori e famigliari, chiudere il più velocemente possibile questa vicenda".