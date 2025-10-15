Mercatino Conca, il Comune marchigiano a rischio default per mantenere nove pitbull: "Ci costano 40mila euro l'anno"

Nel maggio 2023 il Comune è costretto a intervenire, sottraendo alla proprietaria quattro cani che finiscono nel canile di Ca' Lucio, a Urbino. La situazione precipita a gennaio 2024: uno degli animali rimasti sfugge al controllo e aggredisce mortalmente un altro cane che stava passeggiando con il padrone. A quel punto non ci sono più margini: il sindaco sequestra anche i sei pitbull rimasti (uno era morto, un altro era stato ceduto) e li fa trasferire in canile. Con la morte di uno di questi, oggi ne restano nove, tutti di tre o quattro anni d'età, ospitati nelle strutture di Urbino, Fano e Pesaro ma mantenuti dalle casse comunali.