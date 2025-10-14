Veneto, sindaco eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane: il Tar convalida

Episodi di voti anomali o simbolici non sono rari in Italia. In particolare, durante le elezioni del Presidente della Repubblica, è consuetudine che i parlamentari esprimano preferenze provocatorie o simboliche. Nel 2022, durante i primi scrutini per il Quirinale, comparvero nomi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Amadeus a Valeria Marini, fino a Francesco Totti e Alfonso Signorini. Nel 2015 furono votati, tra gli altri, Sabrina Ferilli, Giorgio Armani ed Ezio Greggio. Queste preferenze, pur non valide ai fini del risultato, sono formalmente accettate e spesso testimoniano malumori o ironie politiche. Lo stesso spirito, in contesto diverso, si ritrova anche in molte consultazioni locali, dove schede con nomi inventati o commenti ironici diventano talvolta oggetto di contestazione e, più raramente, di contenzioso giuridico.