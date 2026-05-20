Legnano, rissa tra minorenni in una scuola: parla il professore rimasto ferito

È tornato a pronunciarsi sull’accaduto e si è detto allarmato dalla scarsa consapevolezza dei giovani responsabili: "So che il ragazzo era più preoccupato per gli effetti di quello che è capitato a me e per la ferita che ho subito: se però non comprende che il vero problema è la rissa che stava inscenando con altri suoi coetanei e che questi comportamenti non possono essere tollerati all’interno di una struttura scolastica, allora non ha capito quale sia il vero problema".