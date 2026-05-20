Legnano, rissa tra minorenni in una scuola: parla il professore rimasto ferito
Torna sulla vicenda il professore colpito da un’asta metallica in una rissa nella succursale dell’Istituto scolastico Bernocchi di Legnano: "Non sporgerò denuncia"
Da Verona a Biella, quando la scuola è violenza © Da video
Ha scelto di rimanere nell’anonimato il professore di 60 anni che nella mattinata di lunedì 18 maggio è rimasto ferito mentre cercava di sedare una rissa tra studenti, tutti minorenni. L’uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale, ha riportato un trauma cranico, ma è stato dimesso dopo la medicazione della ferita con una prognosi non grave.
"Il vero problema è la rissa"
È tornato a pronunciarsi sull’accaduto e si è detto allarmato dalla scarsa consapevolezza dei giovani responsabili: "So che il ragazzo era più preoccupato per gli effetti di quello che è capitato a me e per la ferita che ho subito: se però non comprende che il vero problema è la rissa che stava inscenando con altri suoi coetanei e che questi comportamenti non possono essere tollerati all’interno di una struttura scolastica, allora non ha capito quale sia il vero problema".
E lo stesso, secondo il docente, vale per gli altri due ragazzi, con cui i colleghi si sono confrontati anche alla presenza dei genitori. Il professore si dice certo che il ragazzo che lo ha colpito non avesse intenzione di farlo e che il colpo fosse diretto a uno dei compagni coinvolti nella rissa: "È stato subito chiaro da come mi ha guardato dopo l’episodio: questo, però, conta poco nell’economia di quanto accaduto. Avrebbe potuto ferire ben più gravemente un altro ragazzo".
Le conseguenze e i provvedimenti
Il professore ha dichiarato che non sporgerà denuncia ma che, con tutta probabilità, la scuola prenderà provvedimenti severi. Si tratta di un episodio che ha colpito profondamente tutto l’istituto che dal 2021 collabora con la cooperativa sociale Risorsa Cittadino per la formazione di studenti-mediatori. Ne ha parlato anche Elena D’ambrosio, la dirigente scolastica dell’Istituto Bernocchi: "Facciamo da sempre molte attività di formazione e di attenzione ai ragazzi e continueremo a farne sempre di più per evitare episodi del genere, ci crediamo e ci investiamo molto".
La preside si è detta sotto shock per quanto accaduto, sottolineando che nella scuola ci sono alcuni alunni seguiti con particolare attenzione e che capita spesso che i docenti intervengano per sedare discussioni o liti tra studenti, ma "che un insegnante finisse in ospedale per una situazione di questo tipo non era mai capitato". Ha dunque annunciato che la scuola continuerà a svolgere attività di educazione e prevenzione affinché quanto accaduto rimanga un episodio isolato.