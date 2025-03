"Tutti in piazza gratis contro il riarmo", da Roccaraso a Roma l'influencer Rita De Crescenzo ci riprova

La locandina ufficiale dell'evento "Basta soldi per le armi. Fermiamoli" è sì stata pubblicata dalla stessa De Crescenzo, ma, al posto del simbolo M5S, l'influencer ha messo quello del Centro provinciale sportivo Libertas, aggiungendo lo slogan "Soldi per lo sport, non per le guerre". Dopo, però, che il logo del Centro nazionale sportivo Libertas è apparso nella storia social della tiktoker napoletana, lo stesso ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni in una nota "conferma la sua partecipazione alla manifestazione per la pace del 5 aprile prossimo a Roma, ma prende le distanze dalle polemiche che hanno coinvolto i social in queste ore".