Speciale Il focolaio di hantavirus
La situazione

Hantavirus: sei casi sospetti in Italia, negativi i due stranieri in quarantena tra Milano e Messina

Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. La donna è in terapia intensiva

13 Mag 2026 - 09:29
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Sono sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sulla prima, ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma, è stato effettuato un test e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato. La turista, come ha spiegato la direttrice del servizio Epidemiologia dell'Asp di Messina, "è ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate". E, al momento, "non c'è la certezza che abbia contratto l'hantavirus ma solo un sospetto". Secondo le analisi dello Spallanzani, anche la donna argentina sarebbe negativa ai test. 

Leggi anche

Hantavirus, rintracciato a Milano un turista inglese "a rischio": è in quarantena

Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test | Oms: "11 casi sospetti, 9 confermati"

Il paziente in quarantena a Milano

 Per quanto riguarda il secondo, l'uomo, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato. Il turista si trovava, infatti, a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus. Con il cittadino britannico, al Sacco, per precauzione, anche un'altra persona che viaggia con lui. Entrambi sono risultati negativi.

Leggi anche

Hantavirus, sbagliano procedure con positivo in ospedale olandese: in 12 in quarantena

Hantavirus, circolare del Ministero, quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio

Bertolaso: "Accertamenti negativi"

 "Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri (martedì 12 maggio, ndr) ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore", ha comunicato, in una nota, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, informa Regione Lombardia, al cittadino inglese è stato notificato l'obbligo di isolamento. Poiché il turista, che alloggiava in un b&b, non dispone di una sistemazione privata idonea, si è reso necessario il trasferimento presso l'Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

Ti potrebbe interessare

videovideo
hantavirus

Sullo stesso tema