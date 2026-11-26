"Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un 'condannato a morte' non può mentire". Scriveva così, poco prima del suicidio, Gianni De Gennaro. Ad anticipare in esclusiva la lettera-testamento che l'ex capo della Polizia ha lasciato "a chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderlo pubblico" è il Corriere della Sera. "Questo è il mio testamento morale", è l'incipit del messaggio chiuso in una busta. "Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria - si legge ancora - e non ho mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi".