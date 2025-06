Garlasco, audio choc che cambierebbe tutto: "Il testimone Muschitta minacciato per stare zitto"

Particolarmente significative sarebbero state le intercettazioni, all'indomani della testimonianza, tra Muschitta e suo padre. Il genitore avrebbe detto: "Per proteggerti, loro ti hanno fatto fare quella roba lì. Per me hai fatto bene a fare quello che hai fatto. Non ti devi pentire. Tu hai detto quello che sapevi...Ma tu hai detto la verità?" E Muschitta avrebbe garantito: "Certo, io ho detto quello che ho visto". Queste intercettazioni sarebbero state ritenute irrilevanti dagli inquirenti, in un momento cruciale dell'indagine che aveva portato al fermo di Alberto Stasi.



I dubbi di Sportiello sulla ritrattazione Nell'audio del 2022, Sportiello si sarebbe mostrato ancora convinto della veridicità della prima versione di Muschitta. Quando Marchetto lo avrebbe incalzato per capire se l'operaio si fosse inventato la deposizione, Sportiello avrebbe replicato: "E lui no ma va, quello che ha visto ha visto eh...lui quella mattina lì alle 9-9.30 ha visto...lui non se l'è inventata, ma figurati".



E ancora: "Ha visto questa ragazza in giro con la bicicletta da donna, l'ha vista, lui non se l'è inventata eh. Come l'ha raccontata a me, io davanti alla direttrice gliel'ho raccontata a lei, la stessa identica cosa".