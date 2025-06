Delitto di Garlasco, l'audio esclusivo di Stefania Cappa con il padre

Il 17 giugno è il giorno del maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Alla Questura a Milano si trovano 11, tra periti del tribunale di Pavia e consulenti di procura e difese, per isolare Dna dai "campioni biologici" e "reperti" mai analizzati o dai risultati dubbi e conservati per 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. In attesa dei risultati, "Quarta Repubblica" mostra in esclusiva un audio tra Stefania Cappa, una delle due gemelle cugine di Chiara, e il padre Ermanno. Nello specifico, i due parlano di Alberto Stasi.