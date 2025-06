Garlasco, la legale di Stasi: "Nessuna tesi precostituita"

Bocellari ha poi proseguito in merito a questo elemento, mai preso in esame nei precedenti rilievi ma che potrebbe riaprire nuovi scenari sul delitto di Chiara Poggi, trovata senza vita sul primo gradino della scala della villetta. "Da questo incidente probatorio potrebbero uscire tre cose - ha aggiunto Bocellari -, tutti dati neutri, tutti dati che possono portare in una determinata direzione o in un'altra direzione ancora. Siccome siamo tutti qui per la verità, dobbiamo stare tutti tranquillissime. . Ieri abbiamo fatto un primo test con un secondo tempone che è risultato negativo, quindi prendiamo atto che a oggi non c'è sangue. Tra l'altro quell'impronta non è di Andrea Sempio, né di Alberto Stasi. Quindi tutti questi dati che usciranno dall'incidente probatorio come l'analisi delle unghie o l'impronta 33 verranno valutati in un quadro complessivo".