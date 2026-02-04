Professore cieco escluso dalla gita, Jacopo Lilli partirà con i suoi studenti

"Sono soddisfatto perché in fin dei conti abbiamo raggiunto la meta, perlomeno per quanto riguarda questa circostanza", ha commentato Jacopo Lilli. "Non era quello che avevo chiesto all'inizio, ma sicuramente mi posso ritenere soddisfatto, perché mancano due settimane alla partenza e mi sembra il risultato massimo che si potesse ottenere", afferma il docente. "Voglio ringraziare il direttore dell'ufficio scolastico perché mi ha aperto le porte del suo ufficio e mi ha ascoltato. E anche la preside, con cui sono riusciti a trovare una soluzione che potesse risolvere la questione una volta per tutte".