Bergamo, prof fa sesso con una studentessa di 15 anni: "Ho ceduto alle provocazioni"

Lui ha 56 anni, lei 15. Lui è un professore, lei una delle sue studentesse. C'è un legame di fiducia tra i due ma non solo: c'è anche del sesso. Che però è un reato perché la ragazza ha meno di 15 anni. Scattano gli arresti domiciliari e poi il pm chiede il rinvio a giudizio. Intanto il docente è stato sospeso dalla scuola, a Bergamo. A inchiodarlo ci sarebbero le chat di WhatsApp tra le amiche e le cimici che la polizia ha piazzato a casa sua.