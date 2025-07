Roma, esplosione al distributore Gpl: morto l’ispettore Eni rimasto gravemente ustionato | La procura ora indagherà per omicidio colposo

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, puntano ora a ricostruire le cause dell'incidente. Secondo le prime ipotesi, non si esclude un possibile errore umano nella gestione del flusso di Gpl durante la verifica tecnica. Gli inquirenti stanno esaminando filmati di sorveglianza e testimonianze per chiarire ogni responsabilità. Al momento non risultano indagati, ma gli accertamenti sono in corso. Intanto cresce l'allarme tra i residenti. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti Gpl nei centri abitati. I residenti chiedono controlli più rigorosi e una revisione delle normative.