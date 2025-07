Esplosione a Roma, il Cnr: "Via distributori di Gpl dalle città" | Municipio: "Tutto a norma"

Legambiente Lazio: "Diminuire i distributori in città" - In Italia i distributori di carburante sono poco più di 21.600, di cui circa 4.500 erogano Gpl. Nel Comune di Roma sono 862, di cui 109 quelli a Gpl. Il distributore esploso non è il più "incastonato" della Capitale tra negozi e palazzi: esiste infatti una pompa "storica" (in via di rimozione e bonifica) lungo i Fori Imperiali, che poggia probabilmente sui resti del Templum Pacis. Quello di via dei Gordiani, meno centrale, ha attorno i bassi profili di campi sportivi e un autodemolitore, ma poco più in là ci sono i nove lunghi filari di condomini che terminano su via Romolo Balzani, i cui vetri si sono rotti. Secondo il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi, i distributori di Gpl andrebbero diminuti: "Bisogna allentare la morsa scegliendo altri mezzi per spostarsi - propone l'ambientalista - come le auto elettriche o i mezzi pubblici".