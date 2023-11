Piacenza, la maestra lo rimprovera: bimbo di 8 anni la minaccia con un coltello

E' accaduto nella mensa di una scuola elementare di Piacenza, come riferisce il quotidiano Libertà. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i genitori degli altri alunni, anche perché nella stessa classe si sarebbero verificati diversi altri casi di scolari con atteggiamenti aggressivi. Un'altra insegnante presente alla scena è intervenuta in soccorso della collega, togliendo il coltello dalle mani dello studente e riportandolo alla calma. "Volevo colpire la maestra" , avrebbe detto l'alunno quando gli è stata chiesta spiegazione di quanto fatto.

Tgcom24

La scuola elementare di Piacenza, dove si è registrato l'episodio, è situata nella prima periferia della città. Lì, come detto, diversi episodi preoccupanti hanno indotto i rappresentanti di genitori, corpo docente e dirigente scolastico a organizzare una serie di incontri, anche per capire come arginarli.

Leggi Anche Va a prendere il figlio in ritardo a scuola: mamma rimproverata sputa in faccia alla maestra

Da Nord a Sud, diversi i casi di cronaca, anche gravi, in cui studenti di ogni ordine e grado hanno reagito con violenza al rimprovero o alla nota di un insegnante. In alcuni episodi ad essere aggrediti sono stati anche i dirigenti scolastici. E quando non hanno alzato le mani i ragazzi sui professori, ci hanno pensato i loro genitori, come, negli anni passati, a Milano, Cesena, Napoli, Avellino, Siracusa... L'elenco è lungo.