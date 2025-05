De Maria, autopsia: "Chamila strangolata, foglie in bocca forse rituale"

Emanuele De Maria, il detenuto che lavorava all'hotel Berna di Milano, prima di suicidarsi avrebbe ucciso Chamila Wijesuriya, barista nello stesso albergo, strangolandola a mani nude e causando la sua morte per soffocamento. Sono questi i primi esiti dell'autopsia sul corpo della donna, in attesa delle relazioni finali del medico legale. Quando è stato trovato nel Parco Nord di Milano, il cadavere aveva in bocca delle foglie: su questo aspetto gli inquirenti stanno indagando per capire se De Maria abbia effettuato sulla sua vittima una sorta di "rituale".