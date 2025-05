Caso De Maria, il rapporto dal carcere: è equilibrato, ha relazioni affettive sul lavoro

Emanuele De Maria, 35 anni, era stato descritto dagli psicologi del carcere di Bollate come "una persona totalmente equilibrata, collaborativa, senza scompensi psichici". Due relazioni inviate al Tribunale di Sorveglianza di Milano, nel 2023 e 2024, lo avevano rappresentato come un detenuto in pieno percorso rieducativo, impegnato nello studio universitario e in grado di instaurare "relazioni affettive" nel contesto lavorativo.