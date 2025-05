La fuga, l’agguato e poi il suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria nel racconto delle telecamere

Il primo atto risale a venerdì pomeriggio 9 maggio, ore 15:14. Le immagini di videosorveglianza in via Gorki, a Cinisello Balsamo, mostrano De Maria e Chamila mentre passeggiano nei viali del Parco Nord. Camminano lentamente sotto la pioggia, protetti da due ombrelli. Sembrano tranquilli, ma quelle inquadrature serene solo in apparenza diventano centrali nell’indagine. Poche ore dopo, la donna scompare. Ed è proprio grazie alla posizione rilevata dalle telecamere che gli investigatori orientano le ricerche nell’area verde. Domenica 11 maggio, il corpo senza vita di Chamila viene ritrovato in un laghetto del parco, con profonde ferite alla gola e ai polsi.