Emanuele e Chamila, l'incontro in hotel e la morte | Il marito: "Le dissi di stare lontana da quell'uomo"

A Bollate Emanuele De Maria arrivò come "ventunista", cioè un lavoratore esterno in base all'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario e dal 2022 venne assunto all'hotel Berna, come receptionist. Come raccontato in un'intervista a "Confessione Reporter", lì si sentiva accettato dai colleghi. E in quello stesso albergo Chamila Wijesuriyauna, 50enne di origine cingalese con la cittadinanza italiana, era una delle veterane. Sposata, con un figlio all'ultimo anno del liceo, Chamila viveva a Cinisello Balsamo, in una via al confine con Milano non lontana dal parco Nord.