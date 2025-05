De Maria e Chamila insieme al Parco Nord: le immagini delle telecamere

Passeggiano lentamente nei viali del Parco Nord, sotto la pioggia, protetti da due ombrelli. Sono le 15:14 di venerdì 9 maggio quando le telecamere di sorveglianza li riprendono in via Gorki, a Cinisello Balsamo, all’interno dell’area verde. Nelle ultime immagini che li ritraggono insieme, Emanuele De Maria – il detenuto in permesso premio dal carcere di Bollate – cammina accanto a Chamila Wijesuriya, la collega di 50 anni con cui lavorava in un hotel milanese.