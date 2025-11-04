Torre dei Conti, l'Ordine Ingegneri di Milano a Tgcom24: "Un restauro può alterare il fragile equilibrio raggiunto nei secoli"

Cosa può essere accaduto in fase di ristrutturazione su una struttura del IX secolo che ha subito interventi di ampliamento e rinforzo ma anche sventramento nel corso dei secoli tanto da essere ridotta oggi a un terzo della sua struttura originaria?



"Non è possibile fornire una risposta univoca e precisa senza dati tecnici e analisi dirette in situ; bisogna essere molto cauti, anche nel rispetto delle persone e ditte coinvolte. I tecnici e gli specialisti ci diranno i motivi del crollo, dopo le opportune indagini, ma in linea generale, per la Torre dei Conti, come per molti edifici storici di epoca medievale, si può ipotizzare un'estrema complessità strutturale, risultato di secoli di modifiche, stratificazioni e demolizioni parziali. Quando si interviene su un manufatto di questo tipo è possibile che venga alterato il fragile equilibrio raggiunto nel corso dei secoli"



"Quando un edificio storico ha già perso gran parte della propria massa e rigidità originaria (come nel caso della Torre dei Conti, ridotta a circa un terzo dell’altezza primitiva) la sua risposta alle sollecitazioni non è più prevedibile se non previe accurate indagini. L'apparente stabilità di elementi rimasti in piedi per secoli può celare una rete di equilibri precari che il restauro deve saper leggere e rispettare, con interventi reversibili e monitorati in tempo reale. Nel caso della Torre, le condizioni pregresse di degrado indicano un quadro di vulnerabilità diffusa, che può aver contribuito al crollo. Il degrado delle strutture in muratura è tanto più veloce quanto maggiore è l'esposizione agli agenti atmosferici e quanto minore è la manutenzione delle stesse, in particolare delle coperture. Altro motivo di crolli, a volte, è la presenza di spinte di archi o volte non contrastate, per il cedimento di catene o per il venir meno di elementi strutturali pensati originariamente per contrastare tali spinte; ma in questo caso nulla si può dire prima che siano state fatte le dovute indagini.