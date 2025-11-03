Logo Tgcom24
UN BOATO, POI LE MACERIE

Crollo ai Fori Imperiali, aperta inchiesta per disastro e lesioni colpose

Una parte della Torre dei Conti è ceduta improvvisamente mentre erano in corso lavori di ristrutturazione

di Alessio Campana
03 Nov 2025 - 20:05
01:38 

Un boato ha interrotto la mattinata di lunedì 3 novembre nel centro storico di Roma. Poco dopo le 11, una parte della Torre dei Conti, il monumento medievale che domina la zona dei Fori Imperiali, è crollata improvvisamente mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. Mentre si cerca ancora un operaio sotto le macerie, la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e lesioni colpose.

