Crollo ai Fori Imperiali, aperta inchiesta per disastro e lesioni colpose

Un boato ha interrotto la mattinata di lunedì 3 novembre nel centro storico di Roma. Poco dopo le 11, una parte della Torre dei Conti, il monumento medievale che domina la zona dei Fori Imperiali, è crollata improvvisamente mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. Mentre si cerca ancora un operaio sotto le macerie, la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e lesioni colpose.