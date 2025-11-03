Logo Tgcom24
Roma, nuovo crollo della Torre dei Conti: illesi i vigili impegnati nei soccorsi

Un'altra valanga di calcinacci è caduta dall'edificio in restauro e"ha provocato una nuove enorme nube di polvere

03 Nov 2025 - 13:40
00:19 
