Un controllore della società di trasporti di Vicenza è stato accerchiato da una quindicina di studenti e colpito da alcuni minorenni dopo averli rimproverati per un comportamento scorretto all'interno dell'autobus. L'episodio - riferito dal Giornale di Vicenza - è accaduto intorno alle 7.35 del 19 ottobre ed è stato confermato dall'azienda. Secondo le testimonianze, gli aggressori avrebbero un'età tra i 15 e i 17 anni e frequenterebbero un istituto a Schio (Vicenza).