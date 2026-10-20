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Castel Volturno (Caserta), accoltella un coetaneo a scuola al culmine di una lite: arrestato 14enne

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale

20 Ott 2026 - 14:20
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© Polizia

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Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato un suo coetaneo a scuola durante una lite. È successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Come ricostruito dalla polizia di Stato, i due hanno prima discusso; poi il 14enne, con un coltello a serramanico, ha colpito all'addome l'altro ragazzino. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. L'aggressore è stato arrestato ed è condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

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