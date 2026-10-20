Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato un suo coetaneo a scuola durante una lite. È successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Come ricostruito dalla polizia di Stato, i due hanno prima discusso; poi il 14enne, con un coltello a serramanico, ha colpito all'addome l'altro ragazzino. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. L'aggressore è stato arrestato ed è condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.