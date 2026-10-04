A MONTESILVANO

Pescara, accoltella la moglie davanti al figlio e poi tenta il suicidio: arrestato

I fatti si sono verificati poco prima delle 6 del mattino in un'abitazione della zona di via Vestina, l'uomo è ricoverato in condizioni critiche

04 Ott 2026 - 19:17
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© Carabinieri

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Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di domenica a Montesilvano, nel Pescarese, si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. I fatti si sono verificati poco prima delle 6 del mattino in un'abitazione della zona di via Vestina. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi, volontariamente, si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 

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