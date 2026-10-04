Torino, prova a gettare la compagna nel vuoto: lei si rifugia dai vicini con la figlioletta | Lui si lancia dal balcone e muore

Secondo una prima ricostruzione dei militari, il 37enne avrebbe aggredito la donna al culmine di una lite per futili motivi. L'uomo avrebbe condotto la compagna sul balcone del loro appartamento e qui avrebbe - così pare - tentato di strangolarla, mettendole le mani al collo, e di gettarla nel vuoto. La 31enne sarebbe però riuscita a divincolarsi, fuggendo dall'alloggio con la figlioletta di un anno e rifugiandosi dai vicini. Le condizioni di entrambe sarebbero buone.