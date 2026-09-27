COLTO IN FLAGRANTE

Napoli, tenta di uccidere la moglie a botte: arrestato 63enne

L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio, mentre la vittima dell'aggressione è in prognosi riservata

27 Set 2026 - 09:56
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Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giugliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.  

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